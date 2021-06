기아, 유럽서 우버와 파트너십…전기차 보급 확대 나서

우버 드라이버에 기아 전기차 특별 구매혜택 제공

[아시아경제 유제훈 기자] 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 88,400 2021.06.16 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 車·반도체·인터넷…순환매 주도하는 몸짱株 찾아라혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주 close 가 글로벌 승차 서비스 기업 우버(Uber)와 손잡고 유럽시장 전기차 보급 확대에 나선다.

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 88,400 2021.06.16 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 車·반도체·인터넷…순환매 주도하는 몸짱株 찾아라혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주 close 는 우버와 유럽 내 우버 드라이버에게 니로 EV 등으로 구성된 자사 전기차 특별 구매 혜택을 부여하는 전기차 파트너십을 체결했다고 16일 밝혔다. 이번 협약에 따라 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 88,400 2021.06.16 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 車·반도체·인터넷…순환매 주도하는 몸짱株 찾아라혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주 close 는 유럽 내 약 20개국의 우버 드라이버를 대상으로 첨단 전기차를 공급하는 등 우버와의 전략적 제휴를 지속 강화한다.

우버는 앞서 오는 2025년까지 유럽에서 10만대 이상의 전기차를 운영하는 한편, 오는 2030년까지는 이산화탄소(CO2) 배출이 없는 '무탄소 모빌리티 서비스 플랫폼' 구축을 목표로 한단 청사진을 내놓은 바 있다. 이를 위해 우버는 오는 2025년까지 런던, 파리, 베를린, 암스테르담, 브뤼셀, 마드리드, 리스본 등 7개 도시에서 운행하는 우버 차량의 절반을 전기차로 전환한단 계획이다.

정원정 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 88,400 2021.06.16 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 車·반도체·인터넷…순환매 주도하는 몸짱株 찾아라혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주 close 유럽권역본부장은 "이번 우버와의 전기차 파트너십 체결은 이산화탄소 배출 없는 모빌리티 시대를 위한 중요한 이정표가 될 것"이라며 "니로 EV 등 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 88,400 2021.06.16 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 車·반도체·인터넷…순환매 주도하는 몸짱株 찾아라혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주 close 의 첨단 전기차를 우버에 제공하는 것을 시작으로 공해와 소음 없는 도로 및 도심환경을 만들기 위해 끊임없이 노력하겠다"고 밝혔다.

아나벨 디아즈(Anabel Diaz) 우버 유럽·아중동 권역 담당자는 "이산화탄소 배출이 없는 모빌리티 플랫폼 구축은 단순 목적이 아닌 필수 사항으로 이번 제휴는 유럽의 전동화를 위해 매우 중요하다"고 말했다.

한편 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 88,400 2021.06.16 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 車·반도체·인터넷…순환매 주도하는 몸짱株 찾아라혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주 close 는 지난해 1월 중장기 전략인 '플랜S(Plan S)'를 발표하며 선제적인 전기차 사업 체제 전환을 선언한 바 있다. 이어 올해엔 ▲2026년까지 전기차 11종 풀 라인업 구축, 2030년 친환경차 연간 160만대 판매 등 'EV 전환 구체화' ▲2022년 PBV 첫 모델 출시, 2030년 100만대 판매 및 시장 1위 달성을 목표로 하는 'PBV 사업 역량 강화' ▲모빌리티 사업 고객군 확대, 기간별 수요 대응을 위한 서비스 다변화 등 '모빌리티 사업 확대'로 구성된 3대 핵심 사업으로 구분하고 각 사업별 세부 실행계획을 마련했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr