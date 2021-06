이재명, 14일 SBS 동상이몽2 '전설들의 귀환 편' 나온다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사 부부가 2017년 이후 4년 여만에 SBS 동상이몽에 나온다.

이 지사는 14일 밤 11시10분 방송 예정인 '동상이몽2 200회 특집-전설들의 귀환'편에 아내 김혜경 씨와 함께 출연한다.

이 지사 부부는 2017년 6월 SBS '동상이몽'에 출연하면서 비상한 관심을 끌었다. 당시 성남시장이었던 이 지사는 방송에서 수시로 아내에게 애정 표현을 하는 '사랑꾼'이었고, 삼시 세끼 집밥만 먹으면 좋겠다고 말하는 '집밥 애호가'였다.

이후 이 지사에게는 '삼식이'라는 새로운 별명이 붙기도 했다.

시청자들은 아내 김혜경 씨가 얼마나 맛있고 정갈한 음식을 만들기에 이 지사가 '아내표 밥상이 최고'라고 추켜 세울까라며 궁금해하기도 했다.

이 지사 부부는 그해 9월 동상이몽에서 하차하면서 더 이상 예능프로에서 볼 수 없게 됐다.

이 지사는 결혼 30주년을 맞는 올해 아내를 위해 하루 휴가를 냈다.

이 지사는 지난 3월 마지막 날인 31일 페이스북에 올린 '벌써 30년' 이라는 글을 통해 "아내(김혜경 여사)를 만나 한 살림을 시작한 지 어언 30년이 됐다"며 "결혼 30주년 맞이로 오랜만에 오늘 하루 휴가를 냈다"고 했다.

이어 "저의 정치(활동) 때문에 예정에 없던 고생을 하고 있는 아내에게 언제나 미안했다"며 "도정이 바쁘지만 오늘 하루는 (경기도민들이)이해해 주실 것으로 믿는다"고 도민들에게 휴가에 대한 양해를 구하기도 했다.

