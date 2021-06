경보제약, 반려견 구강관리 제품 '이바네착' 출시

[아시아경제 서소정 기자] 종근당 계열사인 경보제약은 반려동물 건강 관리제품 전문 브랜드 '르뽀떼'가 필름 타입의 구강관리 제품 '이바네착'을 출시했다고 14일 밝혔다.

이바네착은 제약회사 연구진과 수의사가 공동으로 개발한 입안에서 녹여먹는 구강관리 필름형 제품이다.

이바네착은 입냄새를 없애고 스피루리나 성분으로 치석을 억제해 준다. 입 안에서 쉽게 녹는 필름을 하루 한장 섭취하면 반려견의 구강 내 염증 개선과 치석 제거에 도움을 준다.

또 인공색소, 설탕, 방부제, 글루텐 등을 첨가하지 않았고, 반려견과 보호자 기호에 맞게 닭고기향과 블루베리향 중 선택할 수 있다. 이밖에 그레인 프리 제품으로 알러지가 있는 반려견에도 안심하고 줄 수 있다.

나종률 경보제약 팀장은 "국내 시장 뿐 아니라 해외 시장에도 등록해 판매할 계획"이라며 "구강관리 기능을 더욱 업그레이드한 제품도 추후 공개할 예정"이라고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr