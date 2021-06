[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 '2021년 여름방학 대학생 아르바이트' 참여자 105명을 모집한다고 14일 밝혔다.

지원 자격은 현재 창원시에 주소를 둔 대학교 재학생, 휴학생과 졸업유예자다.

대학원생 및 2020년~2021년 실시한 아르바이트 사업 참여자는 제외된다.

참여 희망자는 오는 18일부터 24일까지 시 홈페이지에서 신청하면 된다.

참여자 선발은 오는 29일 창원시청에서 근무 희망 지역(구)별로 전자 추첨을 한다. 최종 선발자는 시 공공 기관에 배치돼 행정 업무를 지원할 계획이다.

최종 선발된 대학생은 7월 26일부터 8월 20일까지 주 5일, 1일 8시간 근무하며, 근무수당은 1일 6만9760원 지급된다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr