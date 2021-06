전남 도서지역, 오늘부터 얀센 백신 접종…"해군함정 '한산도함' 활용"

전남 가사도·성남도·소성남도 주민 80여명 첫날 접종

[아시아경제 김지희 기자] 14일부터 코로나19 백신 접종이 어려운 도서지역 주민들을 대상으로 코로나19 예방 접종이 시작된다. 이번 접종에는 해군함정(한산도함)이 활용되며, 최근 미국으로부터 제공된 얀센 백신으로 진행된다.

코로나19 예방접종대응추진단은 이날부터 6월말까지 해군함정을 활용해 백신 접종이 어려운 낙도 및 무의 도서 25개 지역, 30세 이상 주민들을 대상으로 코로나19 예방접종을 실시한다고 밝혔다. 해군함정 접종은 이번에 처음 시도되는 ‘해상 순회 접종’이다. 전라남도의 적극적인 요청과 협력, 해군의 의료진과 함정 제공 등으로 이뤄졌다. 당국은 차질 없는 접종을 위해 수송지원본부 지휘 하에 지난 11일 해군, 해경 합동 모의훈련을 실시했다.

접종 첫 날 한산도함은 전남 가사도, 성남도, 소성남도 주민 80여명을 찾아간다. 먼저 인근 바다에 함정을 정박하고, 고속단정(RIB)과 상륙주정, 전남도의 행정선이 동원돼 해군함정으로 주민들을 안전하게 이동시킨다. 이후 함정 내 격납고에서 백신접종이 진행된다.

동선에 따라 배치된 안내·안전요원의 도움을 받아 신분 확인, 문진표 작성, 군의관 예진을 거쳐 백신을 맞고, 대기 장소에서 30분간 머물며 이상반응 여부를 관찰한다. 이상 반응이 없는 주민은 타고 온 고속단정, 상륙주정 등을 이용해 섬으로 돌아간다.

한산도함은 이날 시작으로 6월말까지 전라남도 25개 도서, 30세 이상 600여명 주민을 대상으로 접종을 계속한다.

한산도함에서 접종을 앞둔 주민 A씨는 "해군함정까지 보내 도서 주민들의 접종 여건을 배려해 주신 해군과 전라남도 관계자들께 감사하다"며 "이번 한 번의 접종으로 코로나19로부터 조금은 자유로워질 수 있다니 너무 기대된다"고 말했다.

도서 지역 백신 접종 지원 임무를 수행하는 조완희 한산도함장 중령은 “전라남도, 질병관리청과 협조해 도서지역 주민들이 안전하게 백신을 접종받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

