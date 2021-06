서울 예술의전당·인터파크 홈페이지 6월 17일 11시 예매 시작

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도립극단 연극 '토지ⅰ' 서울 예술의전당 초청 공연 예매가 예술의전당·인터파크 홈페이지에서 17일 오전 11시부터 시작된다.

경남도립극단 창단 작품 연극 '토지 ⅰ'은 박경리 작가의 대하소설 '토지'를 국내 최초 연극으로 재탄생시킨 작품이다.

땅의 아름다움과 백성의 애환을 담아내고 등장인물에 대한 깊이 있는 해석을 통해 관객들에게 감동을 선사한 작품이다.

연극 '토지ⅰ'은 작품성을 인정받아 서울 예술의전당에 공식 초청을 받았다.

이번 초청은 공립 예술단 창단 작품이 예술의전당에 초청받는 최초 사례이다.

서울 예술의전당 CJ토월극장에서 개최되며 7월 31일부터 8월 5일로 총 6회 공연이다.

서울 예술의전당 초청 공연과 관련된 자세한 내용은 경남문화예술회관 누리집으로 문의하면 된다.

