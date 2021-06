경기도, 김대중 전 대통령 '국난극복 리더십' 포럼 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 오는 16일 경기도청에서 6ㆍ15 남북공동성명 21주년을 맞아 김대중 전 대통령의 국난극복 리더십을 주제로 한 포럼을 개최한다.

경기도는 이날 김대중도서관 연구원 장신기 박사를 초청해 '김대중 전 대통령 국난극복의 리더십과 공직자의 자세'를 주제로 희망의 경기포럼을 개최한다고 14일 밝혔다.

희망의 경기포럼은 미래 변화를 선도하는 핵심 인재를 양성하기 위해 1998년부터 국내 저명인사를 초청해 개최하고 있는 경기도의 강연프로그램이다.

장신기 박사는 김대중 대통령에 대한 41차에 걸친 구술 인터뷰 작업을 맡았으며 '김대중 연보', '김대중 전집 1부' 등 다수의 저서 발간 작업에 참여한 '김대중 전문가'다.

현재 연세대학교 김대중도서관 연구원으로 근무하며 최근 '성공한 대통령 김대중과 현대사'를 발간해 활발히 활동 중이다.

도는 이번 강의를 통해 국가 부도 위기를 국민과 함께 극복한 김대중 대통령의 리더십을 재조명해, 코로나19라는 국제통화기금(IMF) 버금가는 재난 극복 방안을 모색하고 공직자의 자세를 돌아볼 예정이다.

희망의 경기포럼은 사회적 거리두기 방역 지침을 철저히 준수해 50명 내외 배석 및 청내 방송으로 진행된다.

이날 행사는 오전 10시30분 소셜 라이브(live.gg.go.kr)를 통해 생중계된다.

