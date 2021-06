G7 "코로나 백신 10억회분 기부…中, 홍콩·신장 존중해야"(종합)

중국에 명확하게 비판 목소리

"공정한 세금 시스템 필요…국제 기후변화 기금 늘릴 것"

[아시아경제 김은별 기자] 주요 7개국(G7) 정상들이 코로나19 백신을 10억회분 이상 기부하는 방안에 합의한 것으로 전해졌다. 중국에 대해선 홍콩과 신장 지역 인권과 자유를 존중해야 한다고 촉구했고, 코로나19 2단계 기원을 연구해야 한다고 주장했다.

13일(현지시간) 블룸버그통신 등이 입수한 G7 정상회의 공동성명(코뮈니케) 최종본에 따르면, G7 정상은 내년에 최소 10억개의 추가 백신을 제공하겠다고 합의했다. 추가로 제공하기로 합의한 10억개의 백신을 합하면 코로나19 사태 초기부터 총 20억개의 코로나19 백신을 기부하는 것이란 설명이다.

G7 정상은 또 세계보건기구(WHO)가 주도하는 코로나19 기원에 대한 2단계 조사를 촉구했다. 성명에 따르면 정상들은 "우리는 시기적절하고 투명하며 전문가가 이끌고 과학에 기반을 두며 WHO가 소집한 2단계 코로나19 기원 조사를 요구한다"고 밝혔다. 정상들은 특히 해당 조사는 "전문가들이 보고서에서 권고한 대로 중국에서 (하는 것이) 포함된다"고 말했다.

중국에 대해선 홍콩과 대만 인권, 자유를 보장해야 한다고 압박했다. 블룸버그는 G7 성명에 중국의 인권·홍콩 이슈가 언급된다고 전했다. G7 정상들이 중국에 관해 이렇게 명확하게 비판 목소리를 낸 것은 처음이다.

러시아에 대해서도 다른 나라의 민주주의 체제에 대한 간섭을 포함, 불안정하고 악의적인 활동을 중단해야 한다고 요청했다. G7 국가 수장들은 "(러시아는) 국제 인권 의무와 약속 등을 이해해야 한다는 요청을 재확인한다"며 "러시아와 안정적이고 예측가능한 관계를 이어갈 수 있도록 할 것"이라고 전했다.

세계적으로 공정한 세금 시스템이 필요하다고도 주장했다. 글로벌 법인세 최저세율 15%와 이익률 10% 초과 다국적 기업이 돈 번 나라에 세금을 내도록 하는 내용에 G7 정상이 지지 의사를 밝힐 전망이다. 지난 5일 G7 재무장관 합의사항이 정상들의 지지로 더욱 격상되는 셈이다. 정상들은 성명에서 "다음달 열리는 주요20개국(G20) 재무장관과 중앙은행 총재 회의에서 합의에 도달하길 기대한다"고 언급했다.

한편 G7은 2050 탄소중립 의지도 재확인했다. 성명에서 G7은 "2030년까지 탄소 배출량을 절반으로 줄이고, 2050년까지 제로(0)를 달성하기 위해 노력할 것"이라고 전했다.

또 "2025년까지 공공·민간 자원으로부터 매년 1000억 달러(약 112조원)를 동원한다는 목표를 재확인한다"고 밝히고, "이 기간에 우리의 전반적인 국제 기후변화 기금 기부를 늘리고 개선할 것을 약속하며, 다른 선진국도 이 노력에 동참하고 기여를 늘릴 것을 촉구한다"고 전했다. 앞서 G7과 유럽연합(EU) 등 선진국들은 지난 2009년 코펜하겐 합의에서 개도국의 기후변화 대응 지원 공여금 규모를 연간 1000억 달러로 늘리겠다고 약속한 바 있다.

이후 선진국들은 2015년 파리협정에서 이를 재확인했으며, 2025년까지 연간 1000억 달러 이상을 공여하고 그 이후엔 공여 규모를 대폭 늘리는 방안을 논의하겠다고 밝혔다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr