우리은행 "우리원기업 가입하면 스벅 아메리카노 드려요"

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 우리원기업 최초 가입고객 대상으로 ‘웰컴! 사장님, 우리원기업 이용하고 스타벅스 쿠폰 받으세요!’ 이벤트를 다음 달 22일까지 실시한다고 13일 밝혔다.

‘우리원기업’을 최초 가입하고 로그인한 개인사업자가 이벤트에 응모하면 선착순 총 5000명에게 스타벅스 모바일 커피 쿠폰을 증정한다. 추가로 추첨을 통해 스타벅스 모바일 커피 쿠폰 8잔 세트를 100명에게 제공한다.

우리원기업은 법인 및 개인사업자를 위한 기업 전용 뱅킹 앱이다. 고객별 맞춤 화면제공을 통해 비대면 대출 신청, 예금 가입, 전자어음/채권 결제, 신용장 개설은 물론 최대 500건까지 대량이체와 간편잔액채우기, 자금관리 메뉴 등 다양한 편의 기능을 제공한다.

특히 개인사업자는 영업점 방문 없이 계좌개설, 인터넷 뱅킹, 모바일 뱅킹 가입까지 한 번에 가능하고 기업뱅킹 앱 최초로 디지털 OTP를 발급받을 수 있다.

우리은행 관계자는 “개인사업자 고객이 우리원기업의 편리한 서비스를 경험해 볼 수 있도록 신규가입 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 개인사업자 등 기업고객을 위한 전용 콘텐츠를 지속적으로 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr