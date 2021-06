[아시아경제 박종일 기자]◆서울 노원구 <4급 승진 예정> ▲미디어홍보담당관 한주석 ▲세무1과 이현숙 <5급 승진 예정>▲감사담당관 손승국 ▲미디어홍보담당관 이상수 ▲기획예산과 임동희 ▲어르신복지과 류기광 ▲교통지도과 최철주

