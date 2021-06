산청군치매안심센터 기억 지킴이 쉼터 운영 재개

원예 활동, 운동치료, 워크북 활동, 미술치료 등 재활프로그램



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군치매안심센터는 경증 치매 환자를 위한 인지 강화 프로그램을 제공하는 기억 지킴이 쉼터 운영을 재개한다고 11일 밝혔다.

쉼터는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 예방을 위해 잠시 운영이 중단됐었다. 지역 내 치매 환자들의 돌봄 공백을 해소하고 치매 악화를 방지하기 위해 재개했다.

쉼터 프로그램은 원예 활동, 운동치료, 워크북 활동, 미술치료 등 인지 자극 및 재활프로그램으로 이뤄져 있다. 코로나 우울을 방지하기 위한 정서지원과 건강지원 프로그램도 월 1회 제공한다.

산청치매안심센터 관계자는 “인지 강화 프로그램은 경증치매 환자들의 치매 진행을 늦추는 효과가 있다”며 “앞으로도 프로그램 운영에 최선을 다해 치매로부터 안심할 수 있는 산청을 만들기 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr