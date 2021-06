러시아 ‘끄랍칩스’가 한국에 상륙? 꽃게랑 새 브랜드 마케팅 실시

[아시아경제 임혜선 기자]꽃게랑이 ‘끄랍칩스’라는 러시아 스낵으로 변신했다.

빙그레는 "배우 남궁민을 모델로 스토리를 구성한 티저광고가 지난 4일 방영되지마자 본편의 대한 기대감이 높아지고 있다"고 11일 밝혔다.

광고의 내용은 다음과 같다. 러시아 굴지의 기업 ‘게르과자 인터내셔널’의 대표제품, 러시아의 ‘끄랍칩스’가 한국에 상륙했다. ‘게르과자 인터내셔널’의 대표 ‘게르과자 마시코프’는 K-푸드로 세계를 장악하고 있는 한국을 먼저 공략하면 세계를 공략할 수 있다는 전략을 세웠다. 게맛 스낵인 ‘끄랍칩스’는 한국에 진출하자마자 밀수혐의로 체포되는데 모두가 ‘끄랍칩스’를 ‘꽃게랑’이라 부르는 어이없는 상황이 펼쳐진다.

다소 황당한 내용의 영상광고는 꽃게랑의 새롭고 기발한 모습을 통해 소비자들에게 재미를 전달하고자 기획했다. 실제로 꽃게랑은 ‘끄랍칩스’란 제품명으로 러시아에서 오랜 기간 인기를 끌고 있는 제품이다. 빙그레 관계자는 "1990년대 초반 구 소련 시절 개혁개방노선에 따라 부산항에 입항한 선원들이 연해주를 통해 본국으로 꽃게랑을 가지고 가면서 꽃게랑 수출이 시작됐다"면서 "감자 스낵 위주의 러시아 시장에서 해산물인 꽃게맛을 내는 꽃게랑은 차별화된 맛으로 인기를 끌었다"고 설명했다.

빙그레는 이번에 광고 뿐만 아니라 실제 러시아어가 인쇄된 ‘끄랍칩스’ 패키지 제품을 판매할 예정이며 다양한 마케팅 활동을 펼칠 계획이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr