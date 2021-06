"아이오닉5와 재충전 시간" 그랜드 조선 부산, '퓨어 투어리즘' 패키지

아이오닉 5 24시간 이용권…"편리한 호캉스"

현대 모터스튜디오 부산 레스토랑 5만원권

주중 투숙 시 DIY 아트키트 제공

[아시아경제 김유리 기자] 그랜드 조선 부산은 현대 모터스튜디오 부산과 협업해 10일부터 7월23일까지 '퓨어 투어리즘(Pure Tourism)' 패키지를 선보인다고 밝혔다.

퓨어 투어리즘 패키지 이용 시 현대 자동차의 첫 차세대 전기차인 아이오닉 5 24시간 이용권을 제공한다. 차량 이용 예약은 전기차 전용 카셰어링 애플리케이션 '제이카'를 통해 가능하다. 그랜드 조선 부산 혹은 김해공항에서 픽업하면 된다.

이번 패키지는 현대자동차에서 서울, 고양, 하남, 베이징, 모스크바에 이어 6번째로 문을 연 '현대 모터 스튜디오 부산'에 위치한 레스토랑 '마이클' 5만원 이용권을 제공한다. '현대 모터스튜디오 부산'은 체험전시, 교육, 문화 등 자동차에 대한 새로운 경험을 제공하는 복합 문화 공간으로 부산 수영구 'F1963' 내에 자리잡고 있다.

주중(월~목요일) 투숙 시에는 추가로 '자개모빌 DIY' 아트 키트를 증정한다. 부산에서의 행복한 추억을 모빌로 간직할 수 있는 자개모빌 DIY 키트로 체크인 시 호텔 프론트에서 선착순 제공한다.

슈페리어, 디럭스, 키즈 디럭스 3가지 객실 타입으로 구성한 이번 패키지는 해운대 바다를 배경으로 휴식을 즐길 수 있는 그랜드 조선 부산 실내·외 수영장과 피트니스 이용 혜택이 함께 제공된다. 수영장은 성인 2인, 어린이 2인 이용 가능하며 피트니스는 성인 2인 이용 가능하다.

패키지 가격은 객실 타입 및 이용일자에 따라 29만2000~54만5000원(세금 별도)이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr