[특징주]넥스턴바이오, 글로벌 1위 당뇨병 치료제 기업과 협력 추진 소식에 ‘강세’

[아시아경제 장효원 기자] 넥스턴바이오 넥스턴바이오 089140 | 코스닥 증권정보 현재가 18,450 전일대비 250 등락률 +1.37% 거래량 1,354,957 전일가 18,200 2021.06.09 14:29 장중(20분지연) 관련기사 넥스턴바이오, 주당 2주 무상증자 결정넥스턴바이오, 美 로스비보 테라퓨틱스 지분 50% 취득…"miRNA 기반 파이프라인 확보"[자금조달] 넥스턴바이오, 바이오 아닌 외식업체 ‘디딤’ CB에 투자 close 사이언스가 인수한 미국 신약개발 기업 로스비보가 글로벌 1위 당뇨병 치료제 기업과 협력을 추진한다는 소식에 강세다.

9일 오후 2시11분 현재 넥스턴바이오는 전일 대비 1.65% 상승한 1만8500원에 거래되고 있다.

이날 업계에 따르면 로스비보는 지난 5월 중순 글로벌 1위 당뇨병 치료제 기업인 노보 노디스크와 당뇨 신약 ‘RSVI-301’의 연구에 관한 컨퍼런스콜 1차 미팅을 마친 것으로 알려졌다.

노보 노디스크는 1923년 노벨 생리의학상 수상자인 덴마크 의사 아우구스트 크록이 설립한 제약회사다. 지난해 매출액 23조원을 기록했으며 뉴욕, 런던, 코펜하겐 등의 거래소에 상장돼 있다. 뉴욕거래소 기준 시가총액이 약 159조원에 달한다.

한편 넥스턴바이오는 지난 5월 로스비보의 지분 50%를 취득했다. 로스비보는 네바다 주립대를 통해 RSVI-301/302 관련 4건의 미국 및 국제 특허를 출원한 상태다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr