원희룡 "윤석열, 누군가 전달하는 식 소통 탈피해야…국민과 소통하는 시대"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대권주자인 원희룡 제주도 지사는 윤석열 전 검찰총장이 직접 소통에 나설 것을 촉구했다. 윤 전 총장이 검찰인사 등에 적극적으로 나설 것도 요구했다.

8일 원 지사는 서울 여의도에서 열린 부동산 정책토론회 이후 기자들과 만나 윤 전 총장의 최근 행보에 대해 쓴소리를 했다. 그는 "검찰 인사가 수사대상으로 기소된 사람은 전부 승진하고, 청와대 사정 라인에 다 앉아있지 않냐"며 "물론 윤 전 총장이 그와 싸우다 나온 분이기는 하지만 이럴 때 꾸짖고 당당하게 입장을 밝혀야 한다"고 지적했다.

원 지사는 "본인은 그게 예의이고 순리라 생각하는지 모르겠지만 그 정도로 여유 있는 상황이 아니니까 당장이라도 잘못된 검찰에 대해 입장을 밝혀야 한다"고 말했다.

이어 "준비과정을 거쳐서 국민들에게 나서겠다는 것으로 보이지만 지금은 국민과 정치가 직접 소통해야 하는 시대"라면서 "간접적으로 누구에 의해 대신 전달하고, 일방적으로 정보를 제공하는 것은 하루빨리 탈피했으면 좋겠다"고 말했다.

원 지사는 "정치하겠다는 사람은 국민이 궁금해하는 모든 문제, 제기되는 모든 현안에 대해 밝히고 국민들 비판과 평가를 받아야 할 의무가 있고 그것이 기본자세"라고 강조했다. 이어 "비판하려는 게 아니다"면서 "그 기준은 저에게도 똑같이 적용되는 것이라 말씀드린다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr