크래프톤, KAIST에 110억원 발전기금 기부

장병규 이사회 의장 등 동문과 1대1 매칭 형식



[아시아경제 김봉수 기자] 게인 '배틀그라운드'로 유명한 게임 개발사 ㈜크래프톤과 장병규 이사회 의장 등 이 회사 전현직 임직원들이 한국과학기술원(KAIST)에 110억원을 기부했다.

KAIST는 4일 오후 대전 본원에서 장 의장 등 11명의 전·현직 크래프톤 구성원들과 크래프톤 측 관계자들이 참석한 가운데 약정식을 갖고 총 110억원의 발전 기금을 전달받았다.

크래프톤 측은 장 의장 등 11명으로부터 55억원의 개인 기부금을 조성한 뒤, 여기에 동일한 액수의 출연금을 보태는 1대1 매칭 그랜트 방식으로 총 110억원을 모금했다.

앞서 장 의장은 지난해 1월에도 100억원의 발전기금을 KAIST에 전달한 바 있다. 이날 발전 기금 모금을 낸 전현직 임직원들은 모두 KAIST 전산학부 출신들이라는 공통점이 있다. 이들은 이광형 현 KAIST 총장의 전산학부 재직 시절 제자들이다.

KAIST는 이번 약정금으로 전산학부 건물을 증축해 학생 연구실·산업계에 실제로 적용되는 코딩 및 프로젝트 실습실·사회 환원 교육 프로그램 장소·㈜크래프톤의 선배들이 후배들에게 멘토링을 제공하는 공간 등을 마련할 계획이다.

