팔아치우는 기관…코스피 하락 출발

[아시아경제 공병선 기자] 기관의 매도세에 코스피가 장 초반 하락세를 나타내고 있다.

4일 코스피는 전 거래일 대비 0.04%(1.26포인트) 하락한 3246.17로 장을 출발했다. 이날 오전 9시33분 3224.50까지 떨어지기도 했다.

기관의 매도세가 거세다. 이날 기관은 1993억원을 순매도했다. 개인과 외국인은 각각 1351억원, 613억원을 순매수했다.

업종별 지수는 엇갈리고 있다. 서비스업의 낙폭은 1.23%로 가장 컸다. 이어 통신업(-1.20%), 운수창고(-0.93%), 유통업(-0.87%), 전기전자(-0.76%) 등 순으로 하락했다. 은행(2.24%), 전기가스업(1.08%), 운수장비(1.05%), 건설업(0.77%), 섬유의복(0.60%), 기계(0.49%) 등은 상승했다.

대부분 시가총액 상위 10개 종목이 약세를 보였다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 3,000 등락률 -2.37% 거래량 1,139,379 전일가 126,500 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감증권업계, 카톡發 지각변동 일어나나올 연말엔.. "카톡으로 주식하숑" close 의 하락폭은 1.58%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 2,000 등락률 -1.55% 거래량 881,516 전일가 129,000 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 유지...종가 최고치 경신 주목반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close (-1.55%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 355,000 전일대비 7,000 등락률 -1.93% 거래량 140,578 전일가 362,000 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 유지...종가 최고치 경신 주목삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 강세…코스피 3240 돌파 close (-1.52%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,000 전일대비 800 등락률 -0.97% 거래량 7,216,568 전일가 82,800 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 유지...종가 최고치 경신 주목 close (-0.85%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 264,000 전일대비 2,500 등락률 -0.94% 거래량 158,316 전일가 266,500 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 강세…코스피 3240 돌파"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합) close (-0.75%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 805,000 전일대비 7,000 등락률 -0.86% 거래량 61,032 전일가 812,000 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 유지...종가 최고치 경신 주목반도체로 몰린 순환매…시총 맏형들 선전에 코스피 3250 눈앞 close (-0.62%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 827,000 전일대비 3,000 등락률 +0.36% 거래량 17,460 전일가 824,000 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 강세…코스피 3240 돌파코스피, 3224.23으로 나흘째 상승 마감…역대 2위 close (-0.61%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 617,000 전일대비 3,000 등락률 -0.48% 거래량 56,681 전일가 620,000 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감반도체로 몰린 순환매…시총 맏형들 선전에 코스피 3250 눈앞삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 강세…코스피 3240 돌파 close (-0.32%) 순으론 떨어졌다. 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,100 전일대비 1,100 등락률 +1.26% 거래량 1,659,295 전일가 87,000 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 강세…코스피 3240 돌파실물로 본 기아 첫 전용전기차 EV6…'성능+디자인 압도' close (0.92%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 239,500 전일대비 1,000 등락률 +0.42% 거래량 365,411 전일가 238,500 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 강세…코스피 3240 돌파현대·LG·SK, 전기차로 日 텃밭 인도네시아 공략 close (0.63%)는 상승했다.

코스닥은 전 거래일 대비 0.00%(0.03포인트) 하락한 990.16로 장을 시작했다. 이날 오전 9시34분 984.30까지 떨어지기도 했다.

외국인과 기관의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 469억원, 153억원을 순매도했다. 개인은 662억원을 순매수했다.

대부분 업종이 약세를 나타냈다. 반도체의 하락폭은 1.22%로 가장 컸다. 이어 오락·문화(-1.13%), 기타 제조(-0.90%), IT H/W(-0.65%), 종이·목재(-0.63%) 등 순으론 하락했다. 컴퓨터서비스(1.13%), 건설(0.52%), 통신장비(0.41%), 출판·매체복제(0.41%), 음식료·담배(0.14%) 등은 올랐다.

카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 55,800 전일대비 500 등락률 +0.90% 거래량 490,438 전일가 55,300 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 유지...종가 최고치 경신 주목증권업계, 카톡發 지각변동 일어나나 close 를 제외한 모든 시가총액 상위 10개 종목이 하락했다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 319,000 전일대비 4,900 등락률 -1.51% 거래량 5,370 전일가 323,900 2021.06.04 09:54 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 강세…코스피 3240 돌파"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합) close 의 낙폭은 1.73%로 가장 컸다. 이어 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 70,500 전일대비 1,000 등락률 -1.40% 거래량 46,100 전일가 71,500 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 강세…코스피 3240 돌파OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세 close (-1.68%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,450 전일대비 350 등락률 -1.04% 거래량 185,501 전일가 33,800 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 유지...종가 최고치 경신 주목삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 강세…코스피 3240 돌파 close (-1.33%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 63,600 전일대비 900 등락률 -1.40% 거래량 215,581 전일가 64,500 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감백신 접종 본격화에 맥 못추는 진단키트주삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 강세…코스피 3240 돌파 close (-1.09%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 136,000 전일대비 700 등락률 -0.51% 거래량 18,072 전일가 136,700 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 유지...종가 최고치 경신 주목삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 강세…코스피 3240 돌파 close (-1.02%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 176,300 전일대비 1,300 등락률 -0.73% 거래량 15,871 전일가 177,600 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 강세…코스피 3240 돌파코스피, 3224.23으로 나흘째 상승 마감…역대 2위 close (-0.96%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 166,300 전일대비 2,200 등락률 -1.31% 거래량 29,580 전일가 168,500 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 강세…코스피 3240 돌파[클릭 e종목] "CJ ENM, 작년말부터 이어진 호실적 2Q에도 이어질 것" close (-0.83%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 116,900 전일대비 700 등락률 -0.60% 거래량 121,928 전일가 117,600 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 유지...종가 최고치 경신 주목삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 강세…코스피 3240 돌파 close (-0.68%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 58,000 전일대비 200 등락률 -0.34% 거래량 32,124 전일가 58,200 2021.06.04 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 유지...종가 최고치 경신 주목삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 강세…코스피 3240 돌파 close (-0.17%) 순으로 떨어졌다. 카카오게임즈는 1.45% 상승했다.

