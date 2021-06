“디지털·ICT 해외진출에 민관 힘 모은다” 과기정통부, 10년간 20조 금융지원

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 4일 조경식 제2차관 주재로 '제1차 디지털·ICT 해외진출 태스크포스(TF)'를 개최했다고 밝혔다.

이번 TF는 지난 1월 발표한 'K-뉴딜 글로벌화 전략'의 후속조치로 세계적인 디지털화·비대면화 경향 속에서 국내 혁신기업들이 글로벌 신시장을 선점할 수 있도록 현장의 애로사항을 해소를 지원하기 위해 민관협업·범부처 차원에서 운영된다. TF는 관계부처와 수출산업계, 금융·수출 전문 지원기관 등 30여명으로 구성된다.

이번 TF에서는 그동안의 해외진출 성과를 바탕으로 디지털·ICT 기업 해외진출의 체계적으로 뒷받침하기 위해 원스톱 해외진출 지원 플랫폼 역할을 정립하고, 올해부터 10년간 20조원 규모로 금융 지원을 실시하는 ‘디지털 게임체인저 육성프로그램(가칭)’ 등 신규 사업도 적극 발굴할 계획이다.

특히 정보통신산업진흥원(NIPA)의 디지털 수출 지원센터에서는 해외진출 유형·단계·목표국가별 맞춤형 서비스를 원스톱으로 제공하고, 국내 기업의 해외 진출 성공사례 공유 등을 통해 디지털·ICT 해외진출 지원 역할을 전방위적으로 수행할 예정이다.

또한 디지털 게임체인저 육성프로그램을 통해 한국수출입은행과 협업해 디지털뉴딜 중점분야(5G·차세대반도체, 제약·헬스케어, 디지털콘텐츠)를 선정하고, 대출한도 확대(최대 10%p)·금리우대(최대 1.0%p) 등 맞춤형 지원을 제공한다.

조경식 과기정통부 제2차관은 “세계적으로 진행되고 있는 디지털 전환기는 우리 디지털·ICT 혁신 기업에게 도전과 기회의 장”이라며 “디지털·ICT분야 경쟁력을 기반으로 민·관이 긴밀히 협업해 글로벌 디지털 시장 선점을 적극 추진할 계획”이라고 밝혔다.

