자동차 리콜 정보, 이젠 앱으로…중고차 살 때도 확인

국토부, 4일부터 KB캐피탈 등 8개사에 정보 제공

[아시아경제 조강욱 기자] 앞으로 자신이 소유한 차량이 리콜(시정조치) 대상인지를 차량 관리 앱을 통해 손쉽게 확인할 수 있게 된다. 또 중고차 구매 때도 관련 앱으로 리콜 정보를 확인할 수 있다.

국토교통부는 한국교통안전공단과 함께 4일부터 KB캐피탈, 카툴, 아톤, 뱅크샐러드, 엔카닷컴, 카카오모빌리티, 현대캐피탈, 나이스디앤알 등 8개 민간업체에 리콜 정보를 제공한다고 밝혔다.

이번 정보 제공은 지난해 10월 네이버에 리콜정보를 개방한 데 이어 추가로 개방한 것이다. 자동차의 결함과 시정조치(리콜) 여부를 ‘자동차리콜센터(www.car.go.kr)’ 이외에도 다양한 경로를 통해 확인할 수 있도록 하기 위한 조치다.

국토부는 먼저 KB캐피탈, 카툴, 아톤, 뱅크샐러드 등 4개 업체에 리콜 정보를 제공하게 된다. 또 이달 안으로 엔카닷컴, 카카오모빌리티, 현대캐피탈, 나이스디앤알 등 나머지 4개 업체에도 순차적으로 리콜 정보를 제공할 예정이다.

이로써 차량 관리 앱이나 중고차 정보 앱 이용자들은 본인 차량의 리콜 정보나 구매하려는 중고차의 리콜 정보를 앱으로 확인할 수 있다.

김정희 국토부 자동차정책관은 "맞춤형 자동차 리콜 정보 제공으로 차량의 리콜 여부를 쉽게 확인할 수 있어 시정률을 높이는데 기여할 것"이라며 "지속적인 민관 협업으로 자동차 정보가 널리 이용될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr