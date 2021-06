KB국민카드, GS샵·LG유플러스와 빅데이터 동맹

이업종 데이터 융합 플랫폼 참여…데이터 경쟁력 강화 기대

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 GS샵, LG유플러스 등 이업종과의 빅데이터 동맹 확대에 나선다.

KB국민카드는 3일 서울 종로구 KB국민카드 본사에서 GS샵·LG유플러스와 '이업종 데이터 융합 플랫폼' 참여 등 데이터 부문 상호 협력을 위한 업무 협약을 맺었다고 밝혔다.

GS샵과 LG유플러스가 참여할 예정인 이업종 데이터 융합 플랫폼은 지난해 5월 KB국민카드와 ▲AB180 ▲롯데백화점 ▲다나와 ▲중고나라 ▲티머니 ▲토파스여행정보 등 7개 기업이 제휴해 만든 고객 동의 기반의 데이터 융합 플랫폼이다.

이 플랫폼은 현재 데이터 인프라 전문기업인 AB180이 운영 중이며, 각 참여 기업들이 보유한 ▲소비 데이터 ▲쇼핑 데이터 ▲검색 데이터 ▲교통 데이터 등 다양한 분야의 빅데이터를 결합해 초개인화 마케팅과 신사업 발굴 등에 활용하고 있다.

KB국민카드는 GS샵과 LG유플러스의 플랫폼 참여로 방대하고 수준 높은 양질의 유통·통신 관련 빅데이터 확보는 물론 참여 기업간 다양한 데이터 융합과 협력을 통해 데이터 경쟁력 제고와 상호 시너지 창출이 가능할 것으로 기대하고 있다.

KB국민카드 관계자는 "앞으로도 플랫폼 참여 제휴사를 계속 확대하고 데이터 기반 신사업 발굴 노력을 이어갈 예정"이라며 "'이업종 데이터 융합 플랫폼'을 고객에게 초개인화 서비스 등 수준 높은 데이터 서비스를 제공하는 민간 부문 대표 데이터 융합 플랫폼으로 성장시켜 나갈 계획"이라고 말했다.

한편, KB국민카드는 소비 데이터와 공공 데이터 등 다양한 영역의 빅데이터를 기반으로 하는 개방형 데이터 통합 비즈니스 플랫폼 '데이터루트'를 지난 2월 선 보이는 등 데이터 사업 혁신과 시장 선도를 위한 활동을 활발하게 펼치고 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr