코로나19 확진자 폭증한 인도, 들개가 반쯤 탄 시신 뜯어 먹어

목격자 "인간성의 종말이라 느껴"

[아시아경제 이현주 기자] 인도 북부 갠지스강 강변에서 코로나19로 사망한 것으로 추정된 시신을 떠돌이 개들이 물어 뜯는 영상이 사회관계망서비스(SNS)에 퍼지면서 충격을 주고 있다.

2일 현지 언론 등은 최근 코로나19 확진자 폭증 상태를 겪은 인도에서 시신 처리를 제대로 하지 않아 '끔찍한 일'이 벌어졌다며 관련 영상물을 공개했다.

지난달 31일 인도 북부 갠지스강 상류 바기라티강 강둑에서 그림을 그리던 한 주민이 들개가 반쯤 탄 시신을 뜯어 먹는 장면을 목격했다고 당국에 신고하면서 참상이 알려졌다.

이 주민은 "며칠 간 비가 내리면서 수위가 상승하자 강변에서 화장하고 묻어 놓은 시신이 떠내려온 것 같다"며 "지방 관청이 나서서 즉시 해결해야 한다. (그 장면을 보고) 인간성의 종말이라고 느꼈다"고 말했다.

또 다른 주민은 "반쯤 타다만 시신 여러 구가 떠내려왔다. 최근 화장한 시신이라면 코로나 희생자일 확률이 높다"며 "감염 확산을 막기 위해서라도 적정한 조치가 필요하다"고 촉구했다.

신고를 받은 당국은 방호복을 착용한 직원들을 현장으로 보내 시신을 수습하도록 했다.

한편, 화장 후 모래로 묻어 놓은 시신을 개들이 파헤치는 동영상도 최근 공개됐다. 지난달 18일 트위터에 올라온 동영상을 보면 여러 마리의 개가 강변의 모래를 파헤치고 시신을 먹이로 삼는 모습이 담겼다.

동영상 게시자는 "우타르프라데시 알라하바드(Prayagraj) 갠지스강 강변에서 개들이 시신을 파헤쳐 배를 채우고 있다"며 "정부는 생명을 보호하는 데 실패했지만, 최소한의 존엄은 지켜줘야 하지 않느냐"고 비판했다.

최근 개들이 시신을 파헤치는 사진과 동영상이 SNS에 퍼지자 당국은 일부 게시물의 경우 코로나 팬데믹과 무관한 오래전 사진이라며 '가짜뉴스'라고 주장했다. 예를 들어 2012년 4월 갠지스강에서 촬영된 사진이 최근에 촬영한 것으로 둔갑했다는 것이다.

한편, 인도의 코로나 일일 확진자 수는 2월 중순부터 폭증해 5월 7일 41만4188명으로 정점을 찍었다. 확진자는 이날 13만2788명 추가돼 누적 2830만여명, 사망자는 33만5000여명이다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr