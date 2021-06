文대통령, 2일 4대그룹 총수 靑 초청 오찬

한미정상회담 성과 공유, 기업 격려…이재용 삼성전자 부회장 사면 언급 관심

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 2일 삼성, 현대자동차, SK, LG 등 4대 그룹 총수를 청와대로 초청해 오찬 간담회를 연다.

2일 청와대 오찬에는 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장이 참석할 것으로 알려졌다. 삼성전자는 이재용 부회장 대신에 김기남 부회장이 참석할 것으로 전해졌다.

청와대 오찬은 한미 정상회담을 성공으로 이끄는데 기여한 삼성, 현대차, SK, LG 등에 대한 감사 인사를 겸해 마련된 것으로 알려졌다. 한미 정상회담 성과를 공유하고 대규모 투자를 통해 한미 경제 협력을 강화한 대기업들을 격려하는 자리이다.

문 대통령과 4대 그룹의 만남에서 이재용 부회장에 대한 사면 문제가 화제에 오를 가능성도 있다.

앞서 문 대통령은 지난달 10일 취임 4주년 특별연설 질의응답에서 "특히 이재용 삼성 부회장에 대한 사면 의견도 많이 듣고 있다. 경제계뿐만 아니라 종교계에서도 그런 사면을 탄원하는 의견들을 많이 보내고 있다"고 밝힌 바 있다.

문 대통령은 "지금 반도체 경쟁이 세계적으로 격화되고 있어서 우리도 반도체 산업에 대한 경쟁력을 더욱더 높여 나갈 필요가 있는 것이 분명한 사실"이라며 "형평성이라든지 과거의 선례라든지 국민 공감대를 생각하지 않을 수 없다. 충분히 국민들의 많은 의견을 들어서 판단해 나가겠다"고 밝혔다.

