허성무 창원시장, 완월동 주민자치회와 현장 소통간담회 개최

어려운 이웃돕기 텃밭 조성사업 현장 등 찾아

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 허성무 창원시장은 1일 마산합포구 완월동 주민자치회 주요 사업인 사랑의 텃밭 조성 사업 현장을 찾아 주민들과 소통하는 자리를 가졌다.

이날 현장 소통간담회는 완월동 주민자치회 월례회의 날로 주민자치회 초청으로 이뤄졌다.

완월동 주민자치회는 주민 협조로 200㎡ 땅을 무상 임대받아 잡초를 제거하고 씨앗을 뿌려 텃밭을 조성했다.

연말에는 여기에서 수확한 채소로 김치를 담가 홀몸노인 등 어려운 이웃 100세대에게 지원할 계획이다.

이날 텃밭 현장을 찾은 허 시장은 주민 자발적으로 마을 공동체 사업을 활발히 펼치고 있는 완월동 주민자치회를 격려했다.

또한 6월 준공을 앞둔 완월초등학교~마산교회 간 도로개설공사 추진 상황 등 지역 주민 관심 사업 및 국립현대미술관 창원관 건립, 마산항 친수공간 조성, 마산 해양 신도시 조성 등 주요 시정에 대해서도 소통했다.

윤말순 주민자치회장은 간담회를 통해 주민문화 공간이 부족한 완월동에 빈집 활용한 주민 열린 공간 조성 및 지원, 완월동 행정복지센터의 조속한 건립 및 청사 유휴용지 주차장 조성 등을 건의했다.

허 시장은 "모범적인 주민자치회 활동에 감사드리며 더 살기 좋은 마을로 변모할 수 있도록 지역의 리더로서 관심과 적극적인 활동을 해주시기를 바란다"며 "문화예술의 씨앗이 마산에 심어질 수 있도록 국립현대미술관 창원관 건립에 힘을 모아 달라고 당부한다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr