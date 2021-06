이건희 미술관 유치 위원회 출범 … 진주시 본격 활동 돌입

조규일 시장 서울 활동 이후 범시민 유치 염원 담은 구체적 활동 계획 논의



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 1일 오전 11시 20분 이성자미술관에서 '이건희 미술관 진주 유치위원회' 출범식을 갖고 본격적인 유치 활동에 나섰다.

이날 출범식에는 조규일 진주시장, 고영진 경남일보사장, 방만혁 자원봉사단체협의회장, 주강홍 한국예총 진주지회장 등 20여 명이 참석했다.

유치위원회에는 권순기 경상국립대 총장이 위원장으로 추대됐으며, 부위원장에는 주강홍 한국예총 진주지회장과 이상호 박생광 전시추진위원장, 하미혜 진주미협 고문이 각각 선출됐다.

이건희 미술관 진주시 유치위원회는 지역 내에서 활동하고 있는 학계, 사회단체, 청년단체, 상공인 등 25명의 지역 유치위원회와 지역 출신 재경 향우 15명의 재경 유치위원회를 구성해 모두 40여명의 위원이 활동을 펼쳐나갈 계획이라고 밝혔다.

이날 출범식에서 조 시장은 “우리 시는 최적의 입지 조건과 구체적인 유치계획이 준비된 곳으로 유치위원회가 본격 구성된 만큼 범시민적 유치 활동이 구체화할 것으로 기대된다”며 “중앙과 지역 정치권은 물론 지역 문화예술계 등이 긴밀히 협력해 전 방위적인 유치 활동에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

권 위원장은 “국가의 문화균형발전이라는 소중한 가치 실현을 위해 혼신의 열정을 쏟아야 한다”며 “삼성의 경영철학을 더욱 빛나게 하고 기증자의 정신을 계승할 수 있는 대한민국 기업가 정신의 수도 진주의 미술관 유치를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

조 시장은 이건희 미술관 진주 유치방안 발표, 재경 향우·국립중앙박물관·국립현대미술관 방문을 통한 유치 당위성 설명, 진주시·의령군과의 수도권 건립반대 공동기자회견을 하는 등 범시민적 유치 염원 결집과 문화민주주의 실현을 위해 동분서주하고 있다.

시는 향후 남해안 남중권 발전협의회 회원 도시와의 긴밀한 협조와 연대를 위해 이건희 미술관 남부권 유치를 위한 공동성명서를 발표할 예정이라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr