김재원 "당의 주인으로서 당원 권리 되찾아주겠다"

국민의힘 최고위원 후보 릴레이 인터뷰 ② 김재원 전 의원



[아시아경제 나주석 기자] "당원에게 당의 주인으로서 권리를 되찾아 주겠다."

국민의힘 최고위원 후보로 나선 김재원 전 의원은 최근 아시아경제 인터뷰를 통해 ‘당원 권리 찾기’를 강조했다. 그는 "우리나라 정당 정치 특수성 등으로 인해 당내 싸움에 익숙한 사람이 당 내부를 공격하면 개혁파로 변신하고 여론과 언론의 주목을 받아 양심 세력화된다"며 "이들이 당의 헤게모니를 잡으면서 당원들을 자꾸 배척하려 한다"고 진단했다.

그는 최근 경선룰과 관련해 여론조사 비중을 높이자는 요구에 대해서도 같은 논리로 비판했다. 김 전 의원은 "선수가 링 위에 올라왔는데 규칙을 가지고 이야기하는 것은 초등학교 반장선거에도 없는 일"이라며 "당원들이 뜻이 반영되는 선거 제도와 정책 결정이 이뤄지는 것이 개혁"이라고 역설했다.

박근혜 정부 청와대 정무수석 등을 지낸 뒤 각종 수사와 재판에 시달렸던 김 전 의원은 윤석열 전 검찰총장과의 ‘악연’에도 불구하고 "영입에 앞장서겠다"고 했다. 그는 "국민의힘 소속 대선주자의 경쟁력이 보잘것없는 상태"라면서 "윤 전 총장 입당이 이루어지지 않더라도 그와 연대하지 않으면 정권교체는 불가능하다"고 분석했다.

김 전 의원은 이번 전당대회에서 ‘전략담당 최고위원’을 자임했다. 그는 "이번 당 지도부는 내년 대선에서 후보를 공정하게 선출하는 역할에 그쳐서는 안 된다"면서 "당 지도부가 나서 국민의당 합당, 윤 전 총장 영입 문제 등 후보 단일화 자체가 선거 전략이 되어야 한다"고 강조했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr