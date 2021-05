"에이치피오, 건기식 업체 가운데 저평가"

[아시아경제 박형수 기자] 하나금융투자가 30일 에이치피오 에이치피오 357230 | 코스닥 증권정보 현재가 18,650 전일대비 650 등락률 +3.61% 거래량 977,044 전일가 18,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 수익률 주춤해도 공모주펀드에 뭉칫돈[특징주]에이치피오, 코스닥 상장 첫날 '하락'…공모가 밑돌아 close 에 대해 건강 기능성 식품업체 가운데 가장 저평가받고 있다고 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 2만2800원을 새롭게 제시했다.

이정기 하나금융투자 연구원은 "에이치피오는 'Denps' 브랜드를 기반한 덴마크유산균이야기(유산균), 트루바이타민(비타민)을 주력 제품으로 성장하고 있다"며 "올해 주문자 상표부착 생산(OEM)과 제조업자개발생산(ODM) 등 신규 사업 진출을 통한 외형 성장을 기대한다"고 설명했다.

이어 "올해 매출액 1930억원, 영업이익 377억원을 달성할 것으로 추정한다"며 "지난해보다 각각 35.1%, 46.7% 늘어난 규모"라고 덧붙였다.

그는 "올 하반기는 실적이 본격적으로 성장하는 시기"라며 "주력 제품이 안정적으로 성장하는 가운데 건기식 제품군이 다양해질 것"이라고 강조했다.

아울러 "자회사 비오팜 증설 효과도 더해질 것"이라며 "에이치피오는 자사 유통 채널 판매를 중심으로 유산균과 비타민 외 후속제품 판매가 늘면서 평균 판매단가가 상승할 것"이라고 분석했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr