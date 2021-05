"동생이 내 손을 물었다"…55초짜리 동영상 8억원에 낙찰

사진=유튜브 동영상 'Charlie bit my finger - again !' 캡처

[아시아경제 권서영 기자] 유튜브에서 폭발적인 인기를 끌었던 55초짜리 동영상이 76만 달러(한화 약 8억4000만원) 이상에 판매된 것으로 알려졌다.

온라인에서 화제를 모았던 동영상 '찰리가 내 손가락을 또 깨물었어'(Charlie bit my finger - again !)'의 소유권이 NFT(대체 불가 토큰) 경매에서 76만999달러에 낙찰된 것으로 알려졌다. 이 영상은 지난 2007년 유튜브에 올라온 55초 분량의 동영상으로, 8억 회 이상의 조회수를 기록했다. 이는 뮤직비디오나 광고 등을 제외한 영상 중 역대 유튜브 동영상 중 가장 높은 수치이다.

영상에는 당시 3세인 형 해리와 동생 찰리의 모습이 담겨 있다. 내용 역시 동생 찰리가 해리의 손가락을 여러 차례 깨물고, 찰리가 이에 그만하라는 듯 인상을 쓰는 반응을 보이는 것이 전부다. 그러나 이 짧은 영상은 순식간에 누리꾼들 사이에 퍼져나가며 일종의 인터넷 '밈'으로 자리 잡게 되었다.

'찰리가 내 손가락을 또 깨물었어' 영상은 유튜브에 업로드된 지 14년이 되는 지난 22일 NFT 경매에 부쳐졌다. 이에 지난 23일 "3fmusic"이라는 이름의 입찰자가 치열한 입찰 경쟁 끝에 영상의 NFT를 낙찰받았다. 그는 현재 각각 17살, 15살인 해리와 찰리 형제와 함께 새로운 버전으로 '찰리가 내 손가락을 또 깨물었어' 영상을 촬영할 것이라고 밝히기도 했다.

NFT란 대체가 불가능한 토큰을 의미한다. 기존의 희소한 온라인 자산을 디지털 토큰으로 삼는 블록체인 기반 토큰으로, 디지털 자산에 각기 고유한 인식 값을 부여하기 때문에 위조나 교환이 불가능하다는 특징을 가지고 있다. 이는 기존의 가상화폐와 NFT의 가장 큰 차이점 중 하나이다. NFT가 적용된 토큰은 비트코인이나 도지코인 등과 달리 다른 토큰을 대체할 수 없도록 전혀 다른 인식 값을 갖기 때문이다.

이러한 특징 때문에 NFT는 특히 진위의 여부나 소유권이 중요한 음악, 게임, 영상 등의 콘텐츠 분야를 중심으로 활용되며 주목도가 높아지고 있다. 사회관계망서비스(SNS) 기업 트위터 CEO 잭 도시의 첫 트윗은 290만 달러에, 미국의 록 밴드 킹스 오브 리온의 첫 번째 앨범은 200만 달러 이상의 가격에 NFC 경매에서 낙찰된 바 있다.

한편 이번 NFT 경매의 종료와 함께 '찰리가 내 손가락을 또 깨물었어' 영상은 오는 30일까지만 유튜브에서 감상할 수 있게 됐다.

