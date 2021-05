[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 권민중이 탄탄한 보디라인을 자랑했다.

권민중은 지난 26일 자신의 인스타그램에 친구와 떠난 여행에서 찍은 사진을 게재했다.

사진 속 권민중은 비키니 차림으로 숙소 테라스에 있는 선베드에 누워 여유를 만끽하고 있다.

군살 없는 몸매가 돋보이는 사진에 누리꾼들은 "언니 몸매 예술", "최고입니다", "완벽 몸매" 등의 댓글을 남기며 화답했다.

한편 올해 47세인 권민중은 1996년 미스코리아 충북 진으로 연예계에 데뷔했다. 최근에는 SBS 예능 프로그램 '불타는 청춘'에 출연한 바 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr