[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 군위군은 28일 산성면사무소 직원들이 가장 바쁜 농번기철을 맞아 농촌 일손돕기 행사를 열었다고 밝혔다.

김동렬 면장을 비롯한 직원 11명은 코로나19 장기화로 농업인력 수급차질 등으로 일손이 부족해 시름에 빠져 있는 산성면 무암1리 한 마늘 재배 농가를 찾아 약 2000㎡ 마늘 쫑 뽑기 등 농작업을 하며 구슬땀을 흘렸다.

무암1리 장광익 씨는 "가장 일손이 많이 필요한 시기에 인력을 구하기 어려워 고민이 많았는데, 더운 날씨에 공무원들이 직접 일손 돕기를 해주어서 큰 보탬이 되었다"며 고마움을 전했다.

김동렬 산성면장은 "이번 일손 돕기를 계기로 농촌의 어려움을 이해하고 농가와 소통하며 나눔을 실천한 뜻깊은 시간이었다" 며 "앞으로도 농민의 어려움을 함께 나누고 문제 해결에 적극 노력하겠다"고 했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr