하동 대송산업단지, 산업시설용지 본격 분양

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 광양만권경제자유구역 하동지구 대송산업단지 내 산업시설용지를 분양 한다고 28일 밝혔다.

조성되는 산업시설용지는 13개 필지 809,791㎡규모로 분양단가는 ㎡당 256,347원이며 오는 6월 3일까지 입주신청을 받는다.

대송산업단지는 다양한 입주수요 반영을 위해 입주업종을 추가(식료품제조업 및 기타발전업)하여 기업유치 및 산업 다각화를 꾀했다. 공정률 98%로 부지완공을 눈앞에 둔 가운데 인근 광양만권 율촌제1산업단지 분양이 사실상 마무리되어 대체 입주부지를 찾는 기업들의 문의가 잇따르고 있다.

이번에 분양하는 대송산업단지는 기존 시행사의 사업능력 부족으로 산단조성사업 진행이 지지부진 하였으나 공동사업시행자였던 하동군이 토지소유권을 확보하여 단독 사업시행자로 지정되면서 군의 행정력을 집중하여 투자유치와 개발사업 마무리에 박차를 가하고 있다.

대송산업단지에 다양한 기업들이 입주하게 되면 지역내 일자리 창출과 지역경제 활로를 개척하는 견인차 역할을 하게 되고 이는 곧 군민의 삶의 질 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다.

