코스피, 상승폭 축소 3170선 기록..."거리두기완화 모멘텀 주목"

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 외국인과 기관들의 매수에 힘입어 상승세를 보이고 있다. 3거래일 만에 반등 시도로 지수는 장중 3180선을 회복하는 모습을 보인 이후 상승 폭이 다소 축소되는 모습을 보였다. 코스닥 역시 나흘째 오름세를 나타냈다.

28일 10시26분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.32%(10.20포인트) 오른 3175.71를 나타냈다. 이날 지수는 전일 대비 0.21%(6.58포인트) 오른 3172.09로 출발한 이후 장중 3180선을 회복하기도 했다.

투자 주체 별로는 외국인과 기관이 각각 408억원, 1365억원어치 주식을 사들였다. 반면 개인은 나홀로 1845억원어치 주식을 매도하고 있다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,900 전일대비 300 등락률 +0.38% 거래량 4,526,228 전일가 79,600 2021.05.28 10:58 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정삼성 견제 나선 애플, LG폰 중고보상 '초강수'삼성전자, 'AI 의사 앱' 만든 獨 스타트업 에이다헬스에 투자 close (0.13%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 822,000 전일대비 19,000 등락률 +2.37% 거래량 198,451 전일가 803,000 2021.05.28 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반 매수...3180선 회복코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승[종목속으로] LG화학 하루만에 공매도 638% 폭증 close (1.87%) 등이 상승했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 1,000 등락률 -0.80% 거래량 1,097,692 전일가 125,500 2021.05.28 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반 매수...3180선 회복코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승대국민 종목 “삼성전자” 물리신 분! 속, 시원하게 말씀드립니다. close (-1.20%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 357,500 전일대비 500 등락률 -0.14% 거래량 218,230 전일가 358,000 2021.05.28 10:58 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 키이스트, SM 네이버·카카오 인수설에 그룹 드라마 제작사 부각 강세백신 찾아 삼만리…병의원 "문의 폭주해 네이버·카카오 안쓰고 전화만"(종합)코스피, 외국인·기관 동반 매수...3180선 회복 close (-0.456%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 121,500 전일대비 3,500 등락률 -2.80% 거래량 2,505,704 전일가 125,000 2021.05.28 10:58 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 키이스트, SM 네이버·카카오 인수설에 그룹 드라마 제작사 부각 강세백신 찾아 삼만리…병의원 "문의 폭주해 네이버·카카오 안쓰고 전화만"(종합)코스피, 외국인·기관 동반 매수...3180선 회복 close (-3.20%) 등은 하락했다. 이외에도 남양유업 남양유업 003920 | 코스피 증권정보 현재가 570,000 전일대비 131,000 등락률 +29.84% 거래량 30,829 전일가 439,000 2021.05.28 10:57 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]남양유업, 경영권 매각에 상한가 직행[특징주] 남양유업, 경영권 매각에 시간 외 상한가남양유업 오너 일가의 '갑질 경영' 종지부…기업 신뢰 회복할까 close 이 경영권 매각 소식에 개장 후 상한가로 치솟았다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 0.14%(1.33포인트) 오른 975.41을 가리키고 있다. 이날 지수는 전일 대비 0.05%(0.47포인트) 오른 974.55로 장을 시작했다.

투자자 별로는 외국인과 기관이 각각 815억원, 213억원어치 주식을 매도했다. 개인은 나홀로 1096억원 순매수했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 120,600 전일대비 2,300 등락률 -1.87% 거래량 707,916 전일가 122,900 2021.05.28 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반 매수...3180선 회복코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승코스피 보합권 출발…3160선 횡보 close (-3.17%)를 제외한 대다수 종목이 상승세다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 138,100 전일대비 4,600 등락률 +3.45% 거래량 104,466 전일가 133,500 2021.05.28 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반 매수...3180선 회복코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승코스피 오후들어 하락폭 축소…3160선 close (1.42%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 179,600 전일대비 1,800 등락률 +1.01% 거래량 61,444 전일가 177,800 2021.05.28 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반 매수...3180선 회복코스피 보합권 출발…3160선 횡보美 증시 혼란에 투자심리 위축…코스피 약보합으로 마쳐 close (0.51%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 51,700 전일대비 400 등락률 +0.78% 거래량 105,733 전일가 51,300 2021.05.28 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반 매수...3180선 회복코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승코스피 오후들어 하락폭 축소…3160선 close (0.58%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 58,500 전일대비 200 등락률 +0.34% 거래량 38,444 전일가 58,300 2021.05.28 10:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반 매수...3180선 회복코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승코스피 보합권 출발…3160선 횡보 close (0.51%) 등이 상승했다.

국내 증시 전문가들은 앞으로 경기 소비재를 중심으로 한 투자 포트폴리오 전략이 유효할 것이란 조언이다. 오는 7월부터 도입될 것으로 보이는 백신 접종에 따른 거리두기 완화 정책으로 인해 경기소비주로 옮겨가는 모멘텀이 부각될 것이란 전망이다.

김대준 한국투자증권 연구원은 "지금까지 경기민감 스타일을 주도해온 소재, 에너지 업종보다는 소비재쪽 주가가 상승 중"이라며 "이번주 업종별 수익률만 보더라도 호텔레저, 화장품, 유통 등의 업종이 지수 대비 상대적 강세를 기록했으며, 경기소비재에 대해 서서히 관심을 가질 시점"이라고 강조했다.

