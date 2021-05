홍남기 "재정 적극적 역할 지속"…윤호중 "코로나 끝날 때까지 확장재정"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령의 주재 하에 열린 국가재정전략회의에서 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 재정의 적극적 역할을 지속하겠다고 밝혔다. 윤호중 더불어민주당 원내대표도 코로나19가 끝날 때까지 확장재정을 유지해야 한다고 강조했다.

박경미 청와대 대변인은 27일 오후 2시부터 2시간 동안 문 대통령이 청와대 여민1관에서 정부서울청사·세종청사를 영상으로 연결, '2021 국가재정전략회의'를 주재했다고 밝혔다.

이날 문 대통령은 '적어도 내년까지는 확장재정을 유지해야 한다'는 골자의 모두발언을 했다.

모두발언에 이어 홍 부총리는 '완전한 경제 회복, 든든한 국가 재정을 위한 중기(2021년~25년) 재정운용 및 2022년 예산 편성 방향'에 대해 보고했다.

이 자리에서 홍 부총리는 "코로나19의 완전 종식, 경기 회복 공고화, 선도국가 도약을 위해 재정의 적극적 역할을 지속하면서도 중장기 재정의 지속가능성이 유지될 수 있도록 중기 재정운용 방향을 수립하겠다"고 강조했다.

이어진 토론에서 참석자들은 ▲2022년까지 확장 재정 기조 유지 ▲지출구조 혁신을 위한 각 부처의 적극적 역할 ▲탄소중립을 위해 재정·민간·정책금융의 역할을 분담하는 재정전략 추진 ▲지역균형 뉴딜의 적극 추진 ▲2단계 재정분권의 속도감 있는 논의 등을 제안했다.

또 재정투자가 필요한 분야로 ▲코로나19로 인한 교육 격차 해소 ▲신산업 분야 핵심 인재 양성 ▲글로벌 백신 허브 구축 ▲저출산 대응이 중요하다고 말했다.

토론이 끝나고 윤 원내대표는 "혁신적 포용전략을 강화하고 코로나19 위기를 완전히 벗어날 때까지 확장 재정 기조를 유지해야 한다"며 "당에서 적극적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.

김부겸 국무총리는 "국내 백신 기술개발(R&D) 과감한 투자 등 보건 분야 투자가 필요하다"며 코로나 위기로부터 일상이 회복되었을 때 회복 양상이 'K'자가 되지 않도록 국무위원들께서 현장에서 목소리를 듣고 제도 개선하려는 노력이 필요하다"고 말했다.

문 대통령은 마무리발언을 통해 회의를 준비한 재정당국과 각 부처·위원회의 노력에 대해 고마움을 표하고, "완전한 경제 회복과 선도국가 도약을 위해 정부 역량을 결집하자"고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr