한화그룹 ESG위원회 신설…위원장 조현일 사장

[아시아경제 최대열 기자] 한화그룹은 계열사 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 지원·자문, 그룹 차원의 ESG 활동을 위해 한화그룹 ESG위원회를 새로 만들었다고 27일 밝혔다.

한화그룹 ESG 위원회는 사업 분야별 ESG 전략 과제를 짜는 걸 돕는다. 정보공유를 위한 교육을 하고 각 계열사의 ESG 경영활동을 지원하는 일도 한다. ESG 연관성과 운영 효율성을 고려해 기존 준법경영 협의체인 컴플라이언스위원회 산하에 둔다. 위원장은 한화컴플라이언스 소속 조현일 사장이 선임됐다.

한화그룹 ESG 위원회는 환경·사회적책임(공정·복지)·지배구조·대외 커뮤니케이션 등 4개 부문으로 구성됐다. 분기마다 한 차례 정기회의를 열고 임시회의 등을 통해 계열사 지원과 자문을 위한 실무활동을 하기로 했다.

한화 ESG 위원회는 전일 계열사 15곳의 담당 임원과 팀장 60여명이 참여하는 세미나를 열었다. 화상회의 시스템을 활용해 외부 환경 전문가를 초청해 탄소중립 정책과 ESG 관련 국내외 동향 등을 들었다. 앞으로 ESG 전반에 걸친 주제를 정해 관련 전문가를 강사로 모시기로 했다.

