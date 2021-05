경북도, 고령군서 '새바람 행복버스' 12번째 현장 간담회

간담회 주제는 '경북 뿌리산업 기(氣) 확실히 살리자'

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경상북도는 27일 오후 3시 고령군 다산행정복합타운에서 열두 번째 '새바람 행복버스 현장 간담회'를 갖는다.

이날 현장 간담회는 이철우 도지사를 비롯해 곽용환 고령군수, 주물·금형·기계 등 뿌리산업 기업체 대표 및 기관·사회단체장 등 40여명이 참석한 가운데 '경북 뿌리산업 기(氣) 확실히 살리자'라는 주제로 마련된다.

이철우 도지사가 직접 주재하는 '민생 애로사항 건의 및 답변의 시간'에는 코로나19로 치솟은 물류비로 인한 매출감소, 외국인근로자 인력수급난 등으로 어려움을 겪고 있는 뿌리산업 기업체 대표들의 애로사항 건의가 이어질 것으로 보인다.

이 지사는 '영세 제조업체에 대한 지원'과 관련한 사전 질의에 대해 "제조업 등 11개 업종에 3000억원 규모로 대출이자 일부(2%)를 1년간 지원하는 '중소기업운전자금 이차보전'사업을 시행하고 하반기에는 추경을 통해 보다 많은 제조업체가 운전자금을 지원받을 수 있도록 조치하겠다"는 계획을 전했다.

또한 중소기업 국제특송EMS 해외물류비지원 사업(1억4000만원)과 ‘수출경쟁력강화사업'(2억5000만원)으로 최대 1000만원까지 해외물류비를 지원하고, 내수기업에 대해서는 시·군과 협력하여 중소기업 물류비 지원 확대를 적극적으로 검토하겠다고 약속했다.

이철우 도지사는 “코로나19 장기화로 인해 뿌리산업 기업들의 매출이 크게 줄어들었고, 지난 3월 발생한 외국인 근로자들의 코로나19 집단감염으로 인력난까지 더해져 어려움에 처해있다"며 "뿌리산업이 다시 일어설 수 있도록 할 수 있는 모든 조치를 총동원하겠다"고 강조했다.

