이인영 장관 "남국간 협력 공간 열릴 수 있게 열심히 뛰어야"

[아시아경제 임혜선 기자] 이인영 통일부 장관은 "(한미정상회담을 계기로) 북한이 다시 협상테이블로 나오고 남북 간에도 대화와 협력의 공간이 열릴 수 있도록 마음을 모아 열심히 뛰어야 할 때"라고 26일 밝혔다.

이 장관은 이날 오후 여의도 전경련회관에서 열린 '서해5도 등 서해평화 조성과 관리에 관한 입법 토론회'에 보낸 영상축사에서 "미국 바이든 대통령이 남북대화와 협력에 지지 입장을 표명했다"며 이같이 강조했다.

이 장관은 "한미정상회담에서 양국 정상은 한반도의 완전한 비핵화와 평화 정착을 위해 대화와 외교가 중요하다는 점도 분명히 했다"며 "남북관계와 북미대화의 선순환을 통해 한반도 평화 프로세스가 진전되어갈 수 있는 중요한 여건이 마련됐다"고 평가했다.

토론회 주제와 관련해서는 "2018년 이후 남북 접경지역에서 군사적 충돌이 사라지고 확성기 방송이 중단되는 등 실질적 평화의 기운이 감돌게 됐다"면서도 "비무장지대(DMZ)와 서해 5도에서 일시적인 긴장 완화가 아니라 평화의 제도화를 일궈내야 한다"고 말했다.

