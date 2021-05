김산 무안군수, 국비 확보 위해 ‘광폭행보’

행정안전부 장관 방문…특교세 지원, 시(市) 전환 등 논의

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 김산 무안군수가 국비 확보와 현안문제 해결을 위한 광폭행보를 이어가고 있다.

전남 무안군은 김 군수가 지난달 말 이재영 행정안전부 차관과의 면담에 이어 26일에는 전해철 행정안전부 장관을 찾아 특교세 사업 등 국비 지원과 무안군민들의 오랜 숙원인 시(市) 전환 등을 건의했다고 밝혔다.

이날 논의된 2022년 국고 지원 사업으로는 사교 재해위험 개선지구 정비사업(20억)과 일로읍 중심지역 보행환경 개선사업(5억) 2건으로 군민들의 안전과 생활여건 개선을 위한 사업이며, 총 사업비 237억원 규모에 국비 요청액 25억원이다.

2021년 특교세 지원 건의사업으로는 남악 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(37억)을 비롯해 청계면사무소 청사 건립공사(10억), 무안항공특화산업 조성사업(20억), 무안읍 초당대 앞 도시계획도로 보행로 개설사업(10억) 등 8개 사업에 걸쳐 총 사업비 588억원 중 108억원을 지원 요청했다.

또한 ‘도청 또는 도의회 소재지 군(郡)의 시(市) 전환’을 담은 지방자치법 개정(안)의 긍정적 검토에 대해서도 언급했다. 해당 법안은 지난해 11월 발의돼 현재 행정안전위원회 제1소위원회에 회부돼 있다.

김 군수는 군(郡) 단위 인구 수 전남 1위 및 전국 6위(광역시 소재 군 제외)로써, 도청을 비롯해 교육청, 경찰청 등 유수의 광역기관이 소재하고 있어 광역행정 중심 복합도시 기능 수행의 최적지라는 점을 강조하며 시(市) 전환의 당위성을 설명했다.

김산 군수는 “바쁜 일정에도 불구하고 시간을 내 우리 군의 현안과 건의사항에 대해 귀 기울여 준 전해철 장관께 감사의 말씀을 드린다”며 “군민들의 안전과 소득 창출에 중점을 두고 미래시책 개발과 국비 확보에 매진하겠다”고 말했다.

