年 8만장 인쇄, 상수도 종이도면 '디지털화'…'GIS모바일시스템' 구축

디지털도면으로 인쇄 절감 기대

GIS모바일시스템 구축…태블릿PC로 어디서나 지하시설물 정보파악 가능

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 상수도사업본부가 PC기반의 상수도 지리정보시스템(GIS)에서 급수공사, 누수복구, 시설물 점검 등 현장업무에 꼭 필요한 기능을 추출해 ‘상수도 GIS 모바일시스템’을 구축하고 현장에서 활용하고 있다고 27일 밝혔다.

상수도 GIS는 서울시 상수도관(1만 3432㎞)에 대한 위치정보 및 관의 구경, 재질, 설치연도, 공사이력 등을 담고 있다. 뿐만 아니라 배수지, 가압장, 밸브, 계량기 등 상수도 시설물에 대한 위치정보 및 속성정보를 제공하고, 누수 및 공사이력 등의 정보를 종합적으로 관리하는 시스템이다. 그러나 이 시스템은 2000년부터 운영 중이나 그동안에는 사무실에서만 접속이 가능하여 현장에서 즉시 활용하지 못하는 한계가 있었다.

GIS 모바일시스템 구축으로 더 이상 종이도면을 출력해 휴대할 필요가 없어졌다. 상수도 급수공사, 시설물 관리 등을 위해 서울시 상수도사업본부가 출력하는 종이도면은 연 평균 8만장에 달했다. 특히 출력된 상수도 지리정보시스템 자료는 공개제한자료로 지하시설물 관련 각종 정보 등이 담겨 있어 각별한 관리가 필요했던 만큼 보안도 강화됐다.

이에 서울시는 상수도 GIS에 구축된 자료를 바탕으로 누수를 신속하게 복구하는 한편 지하시설물의 매설깊이, 위치 등 정확한 정보를 사전에 파악할 수 있어 도로굴착 공사에 따른 안전사고를 예방하고 있다.

이를 위해 작년 말부터 현장에서 GIS 시스템에 접속할 수 있는 태블릿PC 100대를 본부 및 8개 수도사업소의 급수운영과 및 시설관리과에 보급해 현재 성공적으로 운영하고 있다. 또한 상수도 GIS 자료는 공개제한자료인 만큼 지정된 태블릿PC 단말기에서만 제한적으로 접속할 수 있도록 엄격하게 관리하고 있다.

아울러 시공간의 제약 없이 현장에서 바로 시설물관리, 각종 공사 정보를 실시간으로 조회·등록할 수 있어 업무 절차가 신속하고 간편해졌다. 서울시는 현장 직원들의 만족도가 높고 사업효과가 큰 것으로 파악하고 앞으로 단말기 추가 보급 및 업무기능 추가 방안 등을 검토 할 계획이다.

김태균 상수도사업본부장은 “디지털 전환이라는 시대적 흐름에 맞춰 상수도 분야도 다방면에서 변화를 시작하고 있다”며 “그 중 하나인 이번 GIS모바일시스템을 통해 현장업무의 효율성을 높이고, 시민들에게는 보다 신속하고 정확한 상수도 서비스를 제공할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr