조용한 3D 서라운드 공기청정…삼성 비스포크 큐브™ Air

[아시아경제 우수연 기자]삼성 비스포크 큐브™ Air는 공기청정은 물론 안티바이러스, 디자인 감각까지 갖춘 신개념 공기청정기다. 이에 더해 새롭게 적용된 3D 서라운드 청정과 삼성만의 무풍 청정 기능으로 24시간 깨끗하면서도 조용한 실내 공기 정화가 가능한 제품이다.

특히 전기살균 시스템과 항균 집진필터, UV LED 살균의 ‘UV 플러스 안심살균’으로 바이러스와 세균 걱정을 줄였다. 전기살균 시스템은 정전 커버가 세균에 전기 극성을 띠게 하고 집진 필터를 둘러싼 살균 커버에서 전기장을 발생시켜 집진필터에 포집된 세균을 99% 살균해준다. 항균 집진필터는 산화아연 항균 섬유로 만들어져 제품이 작동하지 않을 때에도 필터 속 세균을 99.9% 증식 억제하고 바이러스는 96.3% 불활성화한다.

공기청정기의 본질인 청정 기능도 놓치지 않았다. 5웨이 입체 흡입과 3웨이 스마트 토출로 여러 방향으로 공기 순환을 활성화해 빠른 청정 효과를 발휘하는 ‘3D 서라운드 청정’을 제공한다. 5웨이 입체 흡입으로 후면 패널의 5 방향(상·하·좌·우·후면)으로 공기를 흡입하고, 3웨이 스마트 토출로 미세먼지 농도에 따라 한 방향 또는 세 가지 방향으로 정화한 바람을 내뿜는다. 국내 유일 ‘무풍 모드’로 바람과 소음 걱정도 줄여준다.

