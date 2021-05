박종훈 경남교육감, 매니페스토 공약 평가 ‘최고 등급(SA)’ 받아

정확한 정보공개, 평가위원회 구성 및 활동의 민주성 돋보여

주민 눈높이에 맞는 정보 제공

온라인 제안 등 전자민주주의 도입 확대

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 한국매니페스토실천본부(이하 ‘매니페스토본부’)가 25일 발표한 ‘2021년 전국 교육감 공약 이행 및 정보 공개 평가’에서 박종훈 경남교육감이 종합평가 최고 등급(SA)을 받았다.

매니페스토본부는 경남교육청 공약평가위원회의 민주적 구성과 절차, 주민 눈높이에 맞춘 공약홈페이지 구성, 전자민주주의 도입 확대 등의 노력에 대해 공약의 신뢰성, 접근성, 민주성을 높인 것으로 평가했다.

매니페스토본부에 따르면 이번 평가는 평가단에 의한 1차 평가와 그에 대한 시·도교육청의 소명 및 보완 자료에 대한 최종 평가 등 엄정한 절차를 거쳐 객관적으로 진행됐다.

올해는 경남, 강원, 대구, 대전, 부산, 충북교육청이 최고 등급(SA)을 받았다.

박종훈 교육감은 지난 선거에서 총 47개의 공약을 제시해 2020년 12월 말 기준 전체목표 대비 추진율 104.7%를 달성했다.

또한 공약 이행 재정 확보에서도 당초 계획 2조7094억원 중 1조5055억원을 확보해 55.6%의 확보율을 기록했다.

경남교육청은 미래교육테마파크와 경남진로교육원 설립 추진 및 승인으로 대한민국의 미래 교육을 선도하고 있다.

또한 고교까지 전면 무상급식으로 정의로운 교육 실현 등에 예산을 적극적으로 투입해 미래역량 강화를 확대 추진해 오고 있다.

박종훈 교육감은 “이번 평가는 도민과의 약속인 공약사업 실천에 최선을 다한 결과이다”며 “앞으로도 도민과 소통하는 공약 이행으로 신뢰받는 경남교육이 될 것이며, 대한민국 미래 교육을 선도할 수 있도록 중요한 역할을 해 나가겠다”고 말했다.

