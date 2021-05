[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 당대표 후보는 25일 장유유서(長幼有序)를 강조한 정세균 전 국무총리를 비판하며 "시험과목에서 장유유서를 빼자"라며 맞받아쳤다.

이 후보는 이날 사회관계망서비스(SNS)에서 장유유서를 거론한 정 전 총리 관련 기사를 소개하며 "제가 말하는 공정한 경쟁이라는 것이 이런 겁니다"라며 이같이 밝혔다.

정 전 총리는 이날 한 라디오에 출연해 국민의힘 전당대회에서 나타난 이 후보의 돌풍을 언급하며 "우리나라에는 장유유서 문화가 있다"며 "(국민의힘이) 고민이 많을 것"이라고 언급했다.

이와 관련해 이 후보는 "지난 번에 바른미래당 대표선거 나가서는 '동방예의지국'이라는 단어를 제가 유도해 냈는데 이번에는 장유유서"라고 꼬집었다.

그는 "그게(장유유서)가 시험과목에 들어 있으면 젊은 세대는 배제되고 시작한 것"이라고 말했다.

