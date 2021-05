안철수 "청소년 도박 심각한데 정부는 '검수완박' 타령"

[아시아경제 금보령 기자] 안철수 국민의당 대표는 청소년 도박 문제가 심각함에도 불구하고 정부가 여전히 '검수완박(검찰 수사권 완전 박탈)' 타령만 하고 있다고 비판했다.

안 대표는 25일 페이스북을 통해 "청소년 도박 문제를 두고, 아직도 정부는 검수완박 타령인가"라고 밝혔다.

안 대표는 "청소년 도박의 문제가 심각해질 때까지 수사기관은 도박 서버가 해외에 있다는 이유 등으로 제대로 수사를 하지 않고 있다고 한다"며 "국민들의 민생과 청소년들의 미래와 관련된 중요한 사안을 정부가 사실상 손 놓고 방치하는 것"이라고 지적했다.

이어 그는 "법무부는 정권의 범죄를 가리기 위한 검찰 수사권 완전 박탈에만 골몰하고 '증권범죄합동수사단'을 없앴다 유사 조직을 다시 만드는 오락가락 행보를 보이고 있을 뿐 제대로 된 법무행정에는 관심이 없는 것으로 보인다"고 꼬집었다.

안 대표는 정부에게 청소년 도박 문제에 대한 빠른 해결을 촉구했다. 그는 "정부는 국민들이 관심 없는 검수완박에 쏟을 정성의 반의반만이라도 청년과 청소년들의 미래에 투자해야 한다"며 "불법 도박에 대한 수사뿐만 아니라 불법 도박이 게임 등 청소년들의 일상에 파고들지 못하도록 전반적 제도점검이 필요하며, 청소년들이 건전하게 게임을 즐길 수 있도록 새로운 게임문화 교육도 필요하다"고 강조했다.

