30일 P4G 정상회의 개막…靑 "한국 주최 다자 정상회의"(종합)

文대통령, 덴마크 총리와 화상 정상회담…"P4G 외교 관례상 최종 참석자 확인 어려워"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 30일 개막하는 '2021 녹색성장 및 글로벌목표 2030을 위한 연대(P4G) 서울 정상회의'를 통해 국제 사회에 녹색회복과 탄소중립의 중요성을 역설할 계획이다. 문 대통령은 이번 P4G 서울 정상회의 개막식에 앞서 메테 프레데릭센 덴마크 총리와 화상 정상회담을 갖는 등 외국 정상들과의 화상 대화도 준비하고 있다.

박경미 청와대 대변인은 25일 춘추관 브리핑을 통해 "문 대통령은 30일부터 31일까지 개최되는 2021 P4G 서울 정상회의에 참석한다"면서 "이번 P4G 정상회의는 포용적 녹색회복을 통한 탄소중립 비전 실현을 주제로 화상으로 개최된다"고 밝혔다.

P4G 정상회의는 회원국을 비롯해 주요국 정상급 인사와 국제기구 수장 60여명dl 참가할 예정이다. 이번 회의는 정상급 인사가 참석하는 정상 세션과 정부, 국제기구, 기업, 시민사회, 학계, 전문가 등 170여명이 참여하는 일반세션으로 구성돼 있다.

문 대통령은 P4G 정상회의 개회식 직전 덴마크 총리와 화상 정상회담을 연다. 박 대변인은 "덴마크는 제1차 P4G 정상회의 개최국이자 우리나라와 녹색성장 동맹국가"라면서 "덴마크와의 정상회담에서 P4G 정상회의 성공적 개최를 위한 협력과 전략적 동반자 수립 10주년을 맞는 양국 발전 방향을 논의할 예정"이라고 설명했다.

문 대통령은 30일 P4G 정상회의 공식 개회를 선포하고 31일 정상 세션 의장으로서 녹색회복, 탄소중립을 위한 민관협력과 관련해 회의를 주재할 예정이다. 이어 폐회식과 함께 서울 선언문을 채택할 계획이다.

특히 박 대변인은 "이번 P4G는 코로나 위기 속에 우리나라가 주최하는 최초의 다자 정상회의라는 점에서 의미가 크다"면서 "국제사회에서 기후정책 수립과 실현에 있어 개발도상국과 선진국을 아우르는 포용적 리더십을 발휘하고 탄소중립, 친환경 성장에 대한 우리 정부 정책과 신산업·신기술을 널리 알릴 기회"라고 설명했다.

박 대변인은 "문 대통령은 취임 이후 탄소중립과 지속 가능한 사회를 위해 기후 대응 선도국가로서의 입지를 다져왔다"면서 "이번 P4G 회의를 계기로 우리 기업들이 저탄소 녹색경제 분야에서 선제적을 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 청와대 핵심 관계자는 P4G 정상회의에 참석하는 중국 최고위급 인사와 관련해 "외교 관례상 어떤 국가가 초청됐고 현재까지 참석을 최종적으로 확인했는지는 말씀드리기 어렵다"면서 "현재까지도 긴밀하게 협의 중인 것으로 안다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr