홍종호 서울대학교 환경대학원 교수와 박광우 KAIST 경영대학 금융전문대학원장이 25일 서울 중구 웨스틴조선호텔 그랜드볼룸에서 아시아경제 주최로 열린 '제10회 2021 서울아시아금융포럼'에 참석해 '지속가능 경영 위한 그린 리더십'이란 주제로 토론 하고 있다. 이날 벤 칼데콧 영국 녹색금융투자센터 대표, 마이클 쉐런 영란은행 수석고문, 피어스 하벤 유럽은행감독청 국장은 화상으로 토론에 참여 했다./강진형 기자aymsdream@

