국민의힘·정의당·국민의당, '세종시 특공' 국정조사 요구서 제출

野 3당 "실효성 있는 조사 이뤄져야"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘과 정의당, 국민의당은 25일 행정중심복합도시(세종시) 아파트 특별공급 논란과 관련해 국정조사 요구서를 국회에 공동으로 제출했다.

추경호 국민의힘 원내수석부대표와 이은주 정의당 원내대변인, 권은희 국민의당 원내대표는 이날 오전 국회 의안과를 찾아 '행복도시 이전기관 종사자 특별공급제도 악용 부동산 투기 의혹 진상규명을 위한 국정조사 요구서'를 냈다.

요구서를 통해 이번 국정조사는 "제도 개편에 그치지 않고 제도를 악용한 위법행위로 과도한 시세차익을 얻은 자들에 대한 실효성 있는 조사가 이루어져 관련 부당이득 등을 환수해야 할 필요가 있다"며 목적을 분명히 했다.

조사 범위에 대해선 행복도시 이전기관 종사자 중 특별공급제도 수혜를 받은 대상자 중 분양 당시와 이후, 현재 소유 및 매각시 얻은 시세차익 등 전반이라고 밝혔다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr