[아시아경제 이기민 기자] 자동차 반도체 수급난이 최고조에 달한 가운데 기아가 미국 조지아주 공장의 가동을 이틀간 멈춘다.

24일 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 82,100 전일대비 600 등락률 -0.73% 거래량 1,363,456 전일가 82,700 2021.05.24 14:58 장중(20분지연) 관련기사 효자된 기아 니로EV, 국내·외서 질주코스피, 외국인·기관 동반 매도...'3160선' 하락 마감코스피, '3150선' 등락 약세...외국인·기관 동반 매도 close 등에 따르면 기아 조지아 공장은 이달 27~28일(현지시간) 가동을 중단한다.

앞서 기아는 지난달 8일, 9일에도 반도체 수급난에 대응하고 공급망을 안정화하기 위해 생산을 멈춘 바 있다.

지난 2009년 문을 연 조지아 기아차 공장은 261만2000㎡ 부지에 프레스, 차체, 도장, 조립 등 일관 생산체제를 갖춘 완성차 생산 공장이다.

현재 조지아 공장에서는 K5, 쏘렌토, 텔루라이드 등의 차종을 생산 중이고, 2019년에는 누적 생산량 300만대를 돌파했다.

그룹사인 현대차도 이날부터 26일까지 쏘나타, 그랜저를 생산하는 아산공장의 생산을 중단했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr