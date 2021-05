[e공시 눈에 띄네]코스피-21일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 우리금융지주=우리금융캐피탈 지분 90.47% 취득...경영효율성 증대 목적

◆ LG=기업지배구조 개선 일환 ESG위원회와 내부거래위원회 신설

◆ STX=채무상환 목적 492억 규모 유상증자 결정

◆ SK가스=미국 현지법인이 보유한 해외 손자회사 SK가스 트레이딩 채무 3648억 보증 결정

◆ E1=영월에 보통주 61만7826주 담보제공 결정

◆ 대림통상=고은희 대표 1만4052주 장내매도

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr