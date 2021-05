WHO "北 주민 기대수명 南보다 11년 짧아"

[아시아경제 김유리 기자] 북한 주민의 기대수명이 남한보다 약 11년 짧은 것으로 나타났다.

21일(현지시간) 세계보건기구(WHO) '2021년 세계보건통계' 자료에 따르면 북한 주민의 기대 수명은 2019년 기준 72.6세로 남한 기대수명 83.3세보다 10.7년 짧았다. 세계 평균(73.3세)보다는 0.7년 짧았다.

북한의 성별 기대수명은 남성이 69.3세, 여성이 75.7세였다. 건강 수명은 남성이 52.8세, 여성이 55.4세로 성별 차이가 더 작았다.

북한은 산모 10만명당 사망자 수가 89명으로 남한(11명)의 8배였다. 5세 미만 유아 1000명당 사망자 수와 신생아 1000명당 사망자 수도 각각 17명과 10명으로 각 3명과 2명인 남한의 약 5배로 추산됐다.

결핵 발병률은 인구 10만명당 513명으로 남한 59명의 9배에 달했다. 그러나 말라리아 발병률은 인구 1000명당 0.2명으로 남한(0.1명)과 큰 차이가 없었다.

