[특징주] 푸른기술 장중 9.82% 상승

[아시아경제 황준호 기자] 21일 장 초반부터 금융서비스 업종이 강세다.

금융자동화기기 기업인 푸른기술 푸른기술 094940 | 코스닥 증권정보 현재가 14,950 전일대비 1,200 등락률 +8.73% 거래량 3,512,811 전일가 13,750 2021.05.21 09:40 장중(20분지연) close 은 이날 9시20분 현재 9.82% 오른 1만5100원에 거래되고 있다. 케이씨티 케이씨티 089150 | 코스닥 증권정보 현재가 10,050 전일대비 1,250 등락률 +14.20% 거래량 7,935,749 전일가 8,800 2021.05.21 09:40 장중(20분지연) close 도 8.52% 오른 9550원에, 로지시스 로지시스 067730 | 코스닥 증권정보 현재가 9,830 전일대비 580 등락률 +6.27% 거래량 954,928 전일가 9,250 2021.05.21 09:40 장중(20분지연) close 도 3.35% 오른 9560원에 거래가 이뤄지고 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr