[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 아나패스=관계사 지씨티리서치에 60억원 대여 결정

◆ 삼현철강=보통주 1주당 100원 현금배당 결정

◆ 더블유에스아이=시설자금 확보 위해 183억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 쎄미시스코=이순종 대표이사 사임, 강영권 대표이사 신규 선임

◆ 에코프로=타법인 증권 취득 위해 1500억원 규모 무이자 전환사채 발행 결정

◆ 푸른기술= 유엔젤과의 전략적 제휴 위해 15억원 상당 자사주 11만4960주 처분 결정

◆ 셀리드=식품의약품안전처로부터 코로나19 예방 백신 제1/2a상 임상시험 계획(IND) 변경 승인

◆ 키네마스터=2분기 연결 기준 잠정실적 매출 70억원, 영업손실 7억원

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr