OTT 'KT시즌' 독립…'디지코' 향한 구현모 뚝심[차민영의 포스트IT]

KT그룹 지니뮤직, 14일 공시

최대주주 KT→KT시즌 변경

콘트롤타워 스튜디오지니 중심

미디어·콘텐츠 수직계열화 전초단계

#. KT그룹이 온라인동영상서비스(OTT) 전문법인 KT시즌(KT Seezn)을 설립합니다. 이번 분사는 미디어·콘텐츠 부문 콘트롤타워인 스튜디오지니를 중심으로 관련 법인들의 수직계열화를 위한 전초단계로 풀이됩니다.

지니뮤직은 최대주주인 KT가 당사 지분을 현물 출자해 KT시즌을 설립하는 현물출자계약을 체결했다고 지난 14일 오후 장 종료 후 공시했습니다. 현물출자 중 지니뮤직 주식은 보통주 2090만여주로 양수도대금은 총 1583억원입니다. 이에 따라 지니뮤직의 최대주주는 KT에서 신설법인인 KT시즌으로 변경됩니다. KT시즌은 KT 지분 100% 자회사로 지니뮤직은 기업집단 내 소속회사 위치를 유지합니다.

여기서 주목할 것은 시즌 서비스 부문이 KT시즌이라는 독립법인 형태로 분사한 것입니다. 본사는 서울특별시 종로구 청진동에 터를 잡을 예정입니다. 새 회사의 설립연월은 밝혀지지 않았지만, 지니뮤직의 최대주주 변경 예정일이 다음달 18일이라는 점에서 이전에 설립 절차를 마칠 것으로 관측됩니다.

국내 OTT 업체들과 마찬가지로 시즌 역시 현재 흑자전환 이전 상태로 분사에 따른 부담이 클 것으로 예상됐습니다. 하지만 그룹 측의 적극적인 의지가 반영된 것으로 풀이됩니다. 구현모 KT대표는 지난 3월 스튜디오지니 출범에 앞서 미디어 간담회를 갖고 "시즌은 내부적으로 분사 가능성이 높다"고 밝힌 바 있습니다.

KT그룹 내에서는 스튜디오지니가 중간지주 역할을 맡고 KT시즌, 나스미디어, KTH, 지니뮤직, 스토리위즈 등 관련 독립 법인들이 아래로 배치되는 형태의 지배구조개편이 이뤄질 것으로 예상됩니다. 구현모 대표는 작년 3월 취임 때부터 '디지털 플랫폼 기업(Digico·디지코)' 전략을 전면에 내세우고 탈(脫)통신 전략을 꾸준히 추진해왔습니다.

KT관계자는 "올해 초부터 시작한 미디어콘텐츠 분야의 그룹 구조개편과 모바일 미디어 사업기회 창출을 위해 KT시즌 신설법인 설립을 추진하는 것"이라고 설명했습니다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr